Il Milan ha un’occasione importante questa sera all’U-Power Stadium: vincere per allungare a 10 risultati utili consecutivi e superare la Juve al secondo posto. Avversario il Monza di Palladino.

Ore 12.00 – La novità più grande per il Milan riguarda l’attacco. Pioli concede riposo ad Olivier Giroud, tocca a Luka Jovic guidare il reparto offensivo rossonero.

Off to #MonzaMilan with a special look #SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/wr9oIsoDLN

— AC Milan (@acmilan) February 18, 2024