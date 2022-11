Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato al termine della sfida contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo incredibile. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo abbassarci un attimo anche perchè la Lazio ha messo forze fresche. Sono dispiaciuto per il gol subito, abbiamo preso un uno-due su una situazione dove di solito non sbagliamo. Sono però soddisfatto, la strada è quella giusta per fare un grande campionato».

GARA – «Abbiamo fatto una partita di aggressività. Siamo una squadra costruita per fare calcio, quindi ci viene facile. Oggi c’erano stati tanti cambi ma tutti hanno fatto una buona partita. Siamo una grande famiglia. Portiamo a casa poco rispetto a quanto prodotto ma ora dobbiamo azzerare e pensare alla Salernitana».

