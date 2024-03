Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo il match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn nel post partita di Monza-Cagliari, terminata 1-0.

PAROLE– «Non ho ancora visto la classifica ma siamo soddisfatti di tutto quello che stiamo raccogliendo. Mi sento fortunato perché alleno un grande gruppo. Devo ringraziare i ragazzi che se la vogliono giocare con tutti. Vogliamo essere la mina vagante del campionato e vogliamo rompere le scatole un po’ a tutti. Sapendo che non sarà facile, ma abbiamo l0entusiamo per provarci. L’Europa non è il nostro obiettivo. Il nostro scudetto era confermare la Serie A dopo la bella stagione dell’anno scorso, felici di aver raggiunto il nostro obiettivo. Ora che abbiamo raggiunto questo obiettivo siamo felici e con entusiasmo, ripeto vogliamo giocarcela con tutti».

