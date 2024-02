Il tecnico del Monza Raffaele Palladino si è espresso su Valentin Carboni e Colpani. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino si è espresso sul talento dell’Inter Carboni e su Colpani, pallino dei nerazzurri:

LE PAROLE – «E’ un giocatore di grande talento, sono felice di allenarlo perché avrà un grandissimo futuro se continua con questa mentalità. Per il momento godiamocelo perché avrà un futuro importante. Il suo percorso passa dagli allenamenti quotidiani, sono molto felice di Valentin. Ringrazio anche io Andrea Colpani per quello che sta facendo. Lui sa cosa penso, in questa stagione deve fare uno step in più sotto il punto di vista dei gol, degli assist e delle prestazioni. E’ stato bravo a cogliere questa opportunità. Bravo a crescere parecchio sotto il profilo della mentalità, ha reagito bene ad un periodo naturale di flessione».

L’articolo Monza, Palladino esalta Carboni e Colpani: parole speciali proviene da Inter News 24.

