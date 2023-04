Il Monza ribalta la Fiorentina e trova una vittoria importante per la classifica e Palladino alla fine dribbla il rinnovo

Obiettivo chiaro, testa sgombra e nessuna voglia di crearsi problemi inutili al momento. La concentrazione dell’allenatore dei brianzoli è solo e soltanto al campo. Per il contratto ci si penserà in un secondo momento, quando la stagione sarà conclusa e si potrà fare una valutazione approfondita sull’annata disputata. Il livello è alto basti pensare ai risultati ottenuti e sicuramente Galliani non vorrà farsi sfuggire un allenatore come Palladino.

