Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, ha parlato a DAZN al termine della partita vinta contro la Fiorentina

PAROLE – «Questa squadra ormai non smette mai di stupire e di stupirmi. Si vede il nostro spirito, recuperando una gara complicata come quella di oggi. Un cambiamento a livello tattico ha fatto la differenza. Per molti è il primo anno in Serie A e ci sta. Rigori? Una mia specialità. Adesso si continua a sognare insieme a tutti».

