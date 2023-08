Carolina Morace, ex giocatrice, ha parlato del bacio del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ad una giocatrice

PAROLE – «E’ molestia, è giusto chiederne le dimissioni. Un bacio in bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l’attivazione dello stesso protocollo anti violenza della Federazione Calcio Spagnola. Sono necessari provvedimenti seri e immediati. Atteggiamenti del genere non sono tollerabili e non ci sono giustificazioni. L’atleta ha dichiarato di non aver gradito il gesto, cui non ha avuto il tempo e il modo di sottrarsi. Le dimissioni di Rubiales sono necessarie e, se non arriveranno, è giusto che gli sponsor risolvano i contratti pubblicitari in essere con la Federazione Calcio Spagnola».

