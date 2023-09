Morata batte il Real Madrid: doppietta dell’ex Juve e l’Atletico vince il derby. E’ lui il grande protagonista

E’ Morata il grande protagonista della vittoria dell’Atletico Madrid nel derby col Real Madrid di Liga.

L’ex attaccante della Juve ha siglato una doppietta alla squadra di Ancelotti, segnando in particolare il gol del vantaggio iniziale al 4′ e quello del 3-1 definitivo al 46′. Le altre reti sono state di Griezmann e Kroos. Per Morata sono già 5 i gol segnati in campionato, come il capocannoniere Bellingham.

