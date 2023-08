Morata Juve, tutto dipende da Kean: solo così lo spagnolo può tornare. I dettagli sulla situazione di mercato

La Juve ha bloccato Morata come potenziale acquisto per accrescere la qualità della rosa di Allegri. Ma il suo arrivo a titolo definitivo dall‘Atletico Madrid sarà possibile solo in caso di cessione di Kean a titolo definitivo.

A riferirlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport spiegando che però, ad oggi, ai bianconeri non sono arrivate offerte per l’attaccante italiano. La Juve, poi, non vuole dar via Kean in prestito.

