Perinetti: «Il Napoli rischia l’appagamento. Juve? Fa parte del terzetto più competitivo». Il direttore sportivo analizza la lotta scudetto

Perinetti, direttore sportivo dell’Avellino, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha detto la sua sulla lotta scudetto per la Serie A appena iniziata.

LE PAROLE – «Vincere un campionato è difficile ma è ancora più difficile l’impresa di confermarsi. Per il Napoli può nascere appagamento o la trappola di sentirsi più bravi, per cui deve impegnarsi molto per realizzare l’impresa di confermarsi a quei livelli tanto più che al Sud nessuno è mai riuscito a vincere due volte di seguito lo scudetto. Bisogna capire poi cosa farà la Juventus. L’Inter ha perso giocatori importanti che però ha sostituito bene, mentre il Milan è da studiare perché ha preso tutti giocatori molto bravi ma è da capire se riusciranno a diventare squadra. La Lazio viaggia su alti e bassi e attende ancora qualcosina dal mercato e la Roma sembra un po’ più indietro. Il terzetto più competitivo ad oggi potrebbe essere Napoli-Juventus-Inter».

