Morata Milan, i rossoneri insistono per l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid: la strategia “alla Juve”

Morata resta in cima alla lista di mercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per i 20 milioni della clausola rescissoria, ma è difficile che i rossoneri possano spendere questa cifra per prenderlo a titolo definitivo.

Per questo stanno studiando la possibilità di arrivare a Morata con un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Un po’ come fece la Juve a suo tempo.

