L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti commenta le voci di mercato che vedono un possibile clamoroso scambio tra Manchester United e Napoli.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Massimo Moratti che ha anche confidato la sua speranza sulla vincitrice dello Scudetto. “Se davvero il Manchester offrisse 120 milioni per Osimhen sarebbe un’operazione da chiudere subito. Come si farebbe a dire di no?! Sarebbe bellissimo, un super progetto, ma non so se possa davvero essere così”.

Viktor Osimhen

“Mi sembra di rivedere l’operazione che capitò a me col Barcellona per Samuel Eto’o: sono offerte alle quali puoi solo dire di sì. Kvaratskhelia è un fenomeno, dove lo hanno pescato? Come hanno fatto a prenderlo? Nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti al Napoli per aver centrato un acquisto così importante. Lo Scudetto spero lo vinca l’Inter, ma ho visto giocare il Napoli molto bene. Vedremo quanto reggerà, ma è una grande squadra“.

