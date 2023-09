Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si è espresso così sulla vicenda Romelu Lukaku che ha infiammato l’estate

A Radio Bruno Firenze, Massimo Moratti è tornato sulla telenovela Lukaku. Dall’Inter e l’ipotesi Juve all’approdo a Roma per il belga, passando anche per la suggestione Milan. Le parole dell’ex presidente nerazzurro.

MORATTI – «Per me Lukaku ha fatto una grossa scemenza a trattare con l’Inter e la Juventus, almeno guardando da fuori. Però poi è finito in una società importante come la Roma».

