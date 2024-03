Motta Juve, qualcuno ha dei dubbi sul profilo dell’ex centrocampista Cosa filtra sul suo arrivo al posto di Allegri

Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha così analizzato la situazione di Thiago Motta, tra i nomi che la Juve tiene in considerazione per il dopo-Allegri.

IL COMMENTO – «Thiago stia viaggiando sull’onda del suo indiscutibile talento è una sentenza. Eppure qualcuno ha ancora perplessità, soltanto per gettare un po’ di fango temendo che possa essere l’erede di Max sulla panchina della Juve. A proposito di Motta: sarebbe l’allenatore perfetto per la Juve del futuro, con tutto il rispetto per i nostalgici, i ruffiani in servizio permanente effettivo e i suonatori del piffero».

