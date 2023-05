Il tecnico della Roma Josè Mourinho non critica ma difende i suoi calciatori nonostante la sconfitta di oggi.

Josè Mourinho ha parlato della gara di oggi ma anche della sua passata esperienza all’Inter in conferenza stampa. “Di solito gli errori individuali hanno una relazione diretta con la qualità dei giocatori. Adesso è molto trendy il mental coach, magari lo può fare qualche fenomeno. Oggi vedere un Bove che prima era alla Triestina e doveva andare in prestito e oggi gioca contro l’Inter… quando vedo l’evoluzione di questo bambino per me è una cosa straordinaria. Ma mi rifiuto di rimanere nella tua domanda, io posso solo parlare bene dei miei”.

Jose Mourinho

“Il gruppo è stanco morto, non riposa, gioca in condizioni diverse e qualche volta mi guardano per il cambio, io li guardo e dico ‘o giochi tu o gioco io’. Belotti per me è un eroe, Dybala ha giocato con una gamba, Spinazzola fatica a fare tante partite. Io posso solo parlare bene, è un momento nuovo nella mia carriera: quando perdevo ero sempre duro con me stesso, aggressivo, con tanta esigenza. Ora è un momento in cui guardo i ragazzi con tenerezza e rispetto. Avere la sensazione che i tifosi guardano loro come me mi dà una grande gioia e più forza per stare con loro. L’amore del pubblico giallorosso? Mi fa enorme piacere che la gente romana abbia capito tutto di noi, fanno piacere i loro applausi a fine gara nonostante un risultato negativo. Amo l’Italia e amo lavorare qui, ho fatto tanta esperienza sia all’Inter che alla Roma. All’Inter ho avuto più gioia e storia, alla Roma meno storia ma ho avuto tantissimo dal punto di vista umano”.

