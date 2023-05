Josè Mourinho commebta a DAZN la sconfitta casalinga della sua Roma per 0-2 contro una straripante Inter

Ai microfoni di DAZN, lo Special One Josè Mourinho commenta così la sconfitta dei giallorossi contro l’Inter, arrivata dopo le reti di Dimarco e Lukaku:

ROMA INTER- «No, non sono ottimista. Sono ottimista vedendo l’orgoglio. Abbiamo giocato stanchi morti e con diversi infortunati contro la squadra più forte d’Italia. Ad esempio Bove: doveva andare in presito alla Triestina e invece qui gioca titolare. Poi ci sono episodi durante il match sui quali io non dico nulla, se vuole parli la società. Sono stato distrutto a livello della mia etica e della mia educazione, ma poi sono anche felice perché se ad attaccarmi è uno ad essere stato squalificato per tre anni per scommesse: mi fa un grande piacere»

L'articolo Mourinho dopo il ko: «Oggi contro i più forti d'Italia» proviene da Inter News 24.

