Anche José Mourinho andrà in Arabia Saudita Parla il responsabile della Saudi Premier League: ecco la sua risposta

Carlo Nohra, responsabile della Saudi Premier League, ha parlato dal Festival dello Sport di Trento del possibile arrivo di José Mourinho in Arabia.

LE PAROLE – «Non c’è dubbio che il cosiddetto ‘Ronaldo effect’ sia stato eccezionale per noi. Ha cambiato tutto in termini di visibilità, di rilevanza, di contratti televisivi. Ora non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG