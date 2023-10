Il tecnico della Roma ha raccontato i suoi principi nel corso di una intervista concessa Gameplan-a.com

Il tecnico della Roma ed ex Inter Mourinho si è raccontato a Gameplan-a.com:

«La squadra è la cosa più importante, anche se sei il miglior giocatore del mondo. Ognuno deve seguire le regole e mostrare il rispetto per i colleghi. Come allenatore, devi essere sia soft che duro. Forse soft non è la parola giusta. Devi essere aperto, molto aperto a ciò che pensano i giocatori, a ciò che i giocatori sentono, e non solo attenerti alle tue idee, perché lavori con un gruppo. Il gruppo deve avere una voce: ha bisogno di avere un’opinione, di condividere. E devi essere aperto con i giocatori per farli funzionare come squadra».

L’articolo Mourinho: «La squadra è la cosa più importante anche se sei Maradona» proviene da Inter News 24.

