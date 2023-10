Il tecnico portoghese ieri era ha anticipato alcuni temi della gara di domenica contro la sua ex squadra.

Josè Mourinho ha parlato anche di Inter-Roma a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro lo Slavia Praga. “Per domenica… purtroppo ci sono due squadre completamente diverse. C’è una squadra che ne ha due squadre, che ha tanti giocatori che hanno riposato, che ha giocato martedì, che ha due giocatori per posizione e che ha tanta benzina. Dall’altro lato una che squadra ha tante difficoltà. Io volevo fare un cambio e vedevo Pagano, Pisilli, Joao Costa, Cherubini e D’Alessio”.

Romelu Lukaku

Sul belga

“Lui ha giocato e deve riposare. Una grande partita contro una grande squadra può motivare. L’importante è essere nella miglior condizione possibile. Quando ho visto Cristante a terra ero completamente disperato. Sono sicuro che il mio collega Simone (Inzaghi, ndr) non veda come un dramma un suo giocatore infortunato, per me invece lo è”.

Tandem d’attacco Lukaku-El Shaarawy

“Abbiamo schierato questa coppia anche a Tiraspol, lasciando Belotti fuori. Ci sono partite in cui pensiamo che avere loro due insieme è meglio per noi. Oggi contro una difesa a tre, con una circolazione di palla buona. Abbiamo pensato che sarebbe stato difficile per Belotti adattarsi dall’inizio. Non avevamo un’ala destra e abbiamo spostato Aouar a destra a pressare. Quando l’energia c’è ,noi cerchiamo sempre di essere positivi, proattivi, e lo abbiamo fatto molto bene”. Anche l’Inter gioca con una difesa a 3 e quindi, considerata la quasi certa indisponibilità di Dybala, è probabile che giocheranno loro due anche domenica a San Siro.

L’articolo Mourinho: “L’Inter ha due squadre e tanta energia, per me un giocatore infortunato è un dramma, per Inzaghi no” proviene da Notizie Inter.

