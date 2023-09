Moviola Juve Lecce: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la sesta giornata di Serie A 2023/24

La Juve affronta il Lecce, nel match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/24. Sarà il fischietto di Giua a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Di Iorio e Cecconi. Quarto uomo sarà Massa, con Maresca al VAR e Muto nelle vesti di AVAR. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE LECCE LIVE

1′ Fischio d’inizio – È iniziata Juve Lecce.

30′ Ammonito Ramadani – Il giocatore del Lecce stende Fagioli che lo aveva saltato, primo cartellino giallo del match.

45′ Assegnato 1 minuto di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 46′.

56′ Ammonito D’Aversa – Cartellino giallo all’allenatore del Lecce per proteste.

57′ Gol Milik – Il polacco sulla sponda di testa di Rabiot sbuca alle spalle di Baschirotto e mette dentro da distanza ravvicinata. Il VAR convalida la rete.

69′ Ammonito Rafia – Cartellino giallo all’ex Juve per trattenuta evidente su Rabiot.

76′ Ammonito Chiesa – Primo cartellino giallo tra i giocatori della Juve per uno sgambetto su Gendrey.

85′ Ammonito Kaba – Giallo per intervento in scivolata in ritardo su Fagioli.

90′ Ammonito Kristovic – L’attaccante del Lecce si prende il giallo per un fallo in scivolata a stendere Locatelli.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero – La partita terminerà al 95′.

91′ Ammonito Rabiot – Il francese interrompe con un fallo una ripartenza del Lecce.

93′ Espulso Kaba – Secondo cartellino giallo per il giocatore del Lecce dopo una caduta in area di rigore. Ammonizione per simulazione.

