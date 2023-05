Moviola Juve Milan: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/23

La Juve affronta il Milan, nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/23. Sarà il fischietto di Mariani a dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Massimi. L’arbitro al VAR sarà Irrati coadiuvato dall’assistente al VAR Piccinini. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – È iniziata Juve Milan.

18′ Leao tampona fallosamente Locatelli – L’attaccante ferma un potenziale contropiede, ma l’arbitro non estrae il giallo.

34′ Ammonito Messias – L’esterno del Milan stende Danilo in scivolata. Primo cartellino giallo del match.

40′ Gol Giroud – Grandissima girata di testa del francese su un cross proveniente dalla destra. Nulla può Szczesny. Rete regolare.

42′ Cuadrado cade in area – Corpo a corpo con Theo Hernandez e il colmbiano va giù. Per l’arbitro non è rigore.

45′ Concessi 2 minuti di recupero – Il primo tempo si chiuderà al 47′.

