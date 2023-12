L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Milan-Frosinone

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Frosinone, valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

74′ GOL TOMORI. Cross di Theo su corner battuto velocemente, sponda di Jovic per Tomori che anticipa tutti e insacca in porta. Regolare la posizione di Jovic in questa azione

