L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A: moviola Spezia-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Lazio, valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

32′ – Rigore per i biancocelesti, Ampadu in ritardo su Felipe Anderson. L’arbitro non ha dubbi e fischia la massima punizione

L’articolo Moviola Spezia-Lazio: l’episodio chiave del match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG