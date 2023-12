Muriel a DAZN: «Finale bellissimo. Gol? Giocate che escono al momento» ha detto l’attaccante colombiano dopo il match

Muriel è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «È stato un finale bellissimo, siamo riusciti a vincere finalmente. Abbiamo fatto una grande partita tenendo duro quando loro avevano la palla e bravi quando siamo andati vicini alla porta. Ci siamo riscattati alla grande dopo il Torino, questa è la strada»

GOL – «Sono giocate che escono al momento, in quel momento non ci pensi. Ero defilato e con la palla un po’ all’indietro, non potevo coordinarmi in altra maniera. È venuto così»

MOMENTO – «Son tranquillo, mi metto sempre a disposizione di mister e Atalanta. Ho sempre voglia di giocare ed essere in campo e quando capitano le occasioni cerco sempre di fare il massimo. Oggi ci sono riuscito in una partita bellissima da parte di tutti»

OBIETTIVO – «Ti dà grande motivazione e forza, siamo riusciti a qualificarci con un turno in anticipo in Europa. Questa squadra sa sempre riprendersi e oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra»

