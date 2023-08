Musah è ormai ad un passo dal Milan. Marco Mugnon, il suo ex allenatore al Giorgione ne ha parlato così a A tutto mercato minuto per minuto

Musah è ormai ad un passo dal Milan. Marco Mugnon, il suo ex allenatore al Giorgione ne ha parlato così a A tutto mercato minuto per minuto:

«Era un bambino, ha fatto i Pulcini, aveva 10 anni ma era un ragazzo solare, sorridente e con tanta voglia di fare. Si vedevano delle qualità soprattutto umane, tecnicamente devo dire che non era eccelso, negli anni è migliorato molto. I genitori avevano una merceria a Castelfranco, suo padre più delle qualità tecniche voleva sapere da me se si comportava bene o no. Ricordo un atteggiamento positivo e il sorriso. Una mentalità molto bella, che al giorno d’oggi non è facile trovare. Spesso dopo un tempo gli dicevo che doveva far correre anche gli altri, non serviva che mi facesse tutti i ruoli lui! Era una cosa incredibile, fisicamente era già un mostriciattolo»

PIOLI E POSSIBILITA’ INTER – «Io purtroppo sono interista (ride, ndr). E tra l’altro so che potevano esserci possibilità per l’Inter e mi dispiace, da allenatore però sono contentissimo perché Pioli in questi anni ha fatto un gran lavoro. Non so se andare all’Inter gli avrebbe fatto bene, ora gli serve un mister che gli dia spazio. Spero abbia preso la scelta giusta, gli auguro tutto il bene di questo mondo»

RUOLO – «Quando lo allenavo io poteva fare davvero tutto, era una cosa pazzesca a livello fisico e motorio. Io lo farei giocare esterno a destra o a sinistra. So che in nazionale fa il mediano a due, ma per me il suo ruolo è un altro. L’importante, e quello che mi interessa, è comunque che giochi»

