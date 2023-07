Il Milan continua a spingere per l’arrivo di Yunus Musah, e lo stesso sta facendo il calciatore. Le ultime sulla trattativa col Valencia

Yunus Musah vuole il Milan, così come i rossoneri continuano a spingere per l’arrivo del centrocampista statunitense. Il Valencia avrebbe cominciato ad ammorbidirsi nelle richieste fatte ai rossoneri.

Come riferisce il giornalista Luca Bianchin, adesso i rossoneri possono alzare leggermente l’offerta per chiudere l’affare. Al momento non c’è alcuna fretta da parte del club rossonero, anche se il giocatore spinge per arrivare al più presto a Milano.

