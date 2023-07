Fabbian, la Sampdoria ci prova. Il centrocampista italiano di proprietà dell’Inter nell’affare per Audero?

La Sampdoria saluta Falcone direzione Lecce e ora valuta la partenza anche di Audero, su cui resta vigile soprattutto l’Inter. I blucerchiati possono insomma perdere due portieri potenzialmente titolari a stretto giro di posta ma le operazioni in uscita permetteranno comunque di mettere a posto l’indice di liquidità e quindi di agire con mani più libere sul mercato in entrata.

Anche il centrocampista nerazzurro Fabbian oltre al difensore olandese Mbuyamba nel mirino di Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini per garantire al tecnico Pirlo una squadra in grado di lottare per i vertici del campionato di B. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Fabbian, la Sampdoria ci prova. Il centrocampista nell’affare per Audero? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG