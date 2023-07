Il terzino Wan Bissaka elogia l’esordio di Onana con il Manchester United: «Si è calato subito nella parte»

Wan-Bissaka, terzino del Manchester United, ha parlato dell’esordio di Onana con i Red Devils dopo l’addio all’Inter:

«Ci saranno test più duri per André Onana. Il Real Madrid non ha pressato con alcuna vera aggressività e sembrava contento di tenere a bada lo United. Ciò gli ha dato il tempo di scegliere i suoi passaggi ed era a suo agio nel farlo, non vedendo mai la necessità di lanciare lungo. Onana si è calato subito nella parte, anche a livello di comunicazione in campo. E questo ci aiuta tanto».

L’articolo Wan Bissaka elogia l’esordio di Onana con lo United: «Si è calato subito nella parte» proviene da Inter News 24.

