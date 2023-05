Le parole di Alberto Bigon, ultimo allenatore scudettato del Napoli, dopo il pareggio di ieri: «Il discorso campionato potrebbe essere risolto prima della partita»

Alberto Bigon, ultimo allenatore ad aver vinto il campionato con il Napoli nel 1990, ha parlato a Radio Anch’io Sport. Di seguito le sue parole

SCUDETTO – «Si tratta solo di pochi giorni di attesa per il Napoli. Il rinvio della gara È stata fatta una cosa intelligente e giusta dal punto di vista della sicurezza, adesso a Udine si aprirà un altro capitolo. Il discorso campionato potrebbe essere risolto prima della partita, non ci resta che aspettare per vedere gioire, definitivamente, il popolo napoletano».

CONFRONTO CON L’ULTIMO SCUDETTO – «Le due situazioni sono completamente diverse, durante il nostro tragitto verso lo stadio i tifosi hanno buttato tonnellate di sale per scaramanzia perché non era ancora fatta».

SPALLETTI – «Il lavoro di Spalletti è sotto gli occhi di tutto, ho trovato delle analogie importanti sulla squadra su quello che è la forza del gruppo. Noi avevamo delle punte eccelse, ma quello che ha fatto la differenza sono stati tutti gli altri ragazzi. Spalletti immagino che apprezzerà il lavoro di tutto il gruppo».

CALO FISICO – «Credo che più che un fatto fisico sia un fatto psicologico. Con 17 punti di vantaggio sulla seconda non entri in campo con la stessa fame».

EURODERBY – «L’organico dell’Inter è forse il migliore in Italia, il Milan dovrà fare una grande partita per mettere in difficoltà l’Inter che quest’anno si esalta nelle gare da dentro o fuori».

