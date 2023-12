Al Maradona, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Napoli e Cagliari si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Napoli-Cagliari 0-0: sintesi e moviola

1′ – Calcio d’inizio.

5′ – Conclusione alta sopra la traversa di Kvara, servito dalla punizione di Lobotka

6′ – Bella palla in mezzo di Kvara per Osimhen, che però non trova la porta.

10′ – Mischia in area del Cagliari sul primo inserimento di Anguissa, palla poi ad Osimhen, che calcia fuori.

18′ – Anguissa trova il fondo e mette dentro per Osimhen: Goldaniga sbaglia la prima chiusura, ma poi mura la conclusione dell’attaccante del Napoli.

20′ – Si fa vedere il Cagliari in ripartenza: Oristanio scappa via sulla destra e serve in mezzo per Petagna, che però non riesce a controllare,

22′ – Angolo per il Cagliari: palla respinta fuori su cui arriva Augello. Conclusione tesa, deviata da Di Lorenzo e ancora angolo.

28′ – Punizione per il Napoli: soluzione sul secondo palo e testa di Rrahmani che centra in pieno il legno.

Napoli-Cagliari 0-0: risultato e tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Oristanio, Prati, Makoumbou, Jankto; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

