Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dell’ultima stagione dal ritiro degli azzurri. I dettagli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato da Castel Di Sangro.

PAROLE – «La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove. I tifosi che arriveranno qui in Abruzzo supereranno quelli arrivati in Trentino.C’è competizione con le altre regioni. Se in Trentino sono venuti in 80 mila, qui speriamo che vengano in 150 mila».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG