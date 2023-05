Aurelio De Laurentiis “saluta” Luciano Spalletti: le parole del patron a margine della maglia celebrativa per lo Scudetto del Napoli

Aurelio De Laurentiis, a Sky Sport, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti e del suo Napoli.

LE PAROLE – «E’ un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field per esprimersi al meglio, da noi l’ha trovato e ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro riesca a esprimere ancor di più la sua capacità di aggregare. Meglio se Napoli? Senza dubbio, ma nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non bisogna tarpare le ali a nessuno, come nessuno deve farlo con me».

