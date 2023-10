Il giornalista Valter De Maggio scomoda paragoni pesanti per Kvaratskhelia: ecco cosa ha detto sul georgiano e su Kakà

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha scomodato il paragone tra l’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia e il primo Kakà con la maglia del Milan.

LE PAROLE – «Nel percorso Kvara può diventare più forte di Kakà. Kakà al primo anno al Milan vince lo Scudetto, proprio come Kvaratskhelia con il Napoli, ma in una piazza che non lo vinceva da 33 anni. Kvaratskhelia può fare una carriera più brillante e importante di Kakà, lo voglio ripetere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG