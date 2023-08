Napoli, Di Lorenzo avverte Milan e non solo: «Siamo pronti e…». Le parole del capitano dopo la prima vittoria da campioni in carica

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano del Napoli Di Lorenzo ha parlato della corsa scudetto, avvertendo Milan e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Vedere lo scudetto sulla maglia è una bella emozione. Dovremo essere bravi a resettare e ripartire. Quello che abbiamo fatto anno scorso rimarrà lì e resta per sempre, ma quest’anno dovremo essere bravi a giocare ogni partita al massimo. Tutte vorranno batterci, vincere non è facile, riconfermarsi è ancora più difficile, ma siamo pronti per questa sfida e ce la metteremo tutta per tenere lo scudetto».

The post Napoli, Di Lorenzo avverte Milan e non solo: «Siamo pronti e…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG