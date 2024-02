Le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nella conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro il Barcellona

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di Champions League.

NUOVO ALLENATORE – «Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta c’è qualcosa che non va e la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione e sa che deve dare di più . Ci metteremo subito al lavoro con il nuovo mister per uscire da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti, lo siamo noi giocatori che andiamo in campo. La squadra è cosciente di questo e sta andando il massimo per uscire da questa situazione».

OBIETTIVO – «Come già detto il mister di è presentato con grandissimo entusiasmo e questo ce l’ha trasmesso sin da subito. Forse ultimamente avevamo perso quell’entusiasmo che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Dovremmo da domani essere di nuovo quella squadra spensierata che gioca la partita con coraggio. Perchè quanto affronti queste squadre in queste notti devi essere spensierato e giocare con coraggio. Avremo domani davanti una grandissima squadra e il cambio di allenatore ci può portare a svoltare. Questo lo vogliamo tutti, i tifosi, la squadra è cosciente della situazione, daremo il massimo».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG