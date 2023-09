Dove è finito il vero Kvaratskhelia Se lo chiede il Napoli, se lo chiedono i tifosi e anche a Braga la sua prova è insufficiente

Su Tuttosport il voto è un 5 pieno. Ancora una volta avulso e lontano da quello ammirato nella cavalcata scudetto degli azzurri. La pagella del georgiano: «È spento, cupo, costantemente raddoppiato. Sente il peso di un gol che manca dal 19 marzo e dell’attesa delle giocate da fenomeno a cui ha abituato tutti. Ma la gamba è come l’umore, appesantita: sembrava Ali, farfalla e ape, ma in questo periodo è un po’ al tappeto. Va rigenerato e alleggerito. In fretta».

