Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato degli obiettivi della propria squadra in campionato dopo il pareggio col Bologna

Intervenuto a DAZN dopo Bologna-Napoli, Rudi Garcia ha parlato degli obiettivi dei campani in campionato dopo lo scudetto vinto lo scorso anno ai danni del Milan:

«Una squadra come il Napoli deve giocare sempre in Champions, non siamo tra i primi quattro e non possiamo essere contenti. Non c’è nemmeno da buttare tutto, la squadra ha fatto una buona partita e dobbiamo essere fiduciosi per il futuro. Dobbiamo vincere mercoledì e una volta vinto la prima gara fare una striscia di vittorie, se la fai torni in alto in classifica. Bisogna solo iniziare a farlo».

