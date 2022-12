Il sito web ufficiale del Napoli ha comunicato il report dell’allenamento durante il ritiro in Turchia. Juan Jesus torna in gruppo

Il Napoli continua il suo ritiro in Turchia e nel pomeriggio ha svolto un nuovo allenamento di cui il sito web ufficiale azzurro ha comunicato il report.

COMUNICATO – La squadra dopo una prima fase di attivazione e situazioni di possesso palla ha svolto lavoro aerobico. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme e Lobotka lavoro in piscina. Sirigu lavoro personalizzato in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta in gruppo.

L’articolo Napoli, il report dalla Turchia: Juan Jesus torna in gruppo, lavoro in piscina per Lobotka e Demme proviene da Calcio News 24.

