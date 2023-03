Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, ha accusato un problema fisico al rientro dalla nazionale

Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Victor Osimhen ha riscontrato un infortunio al rientro dalla Nigeria. L’attaccante salterà il Milan in campionato ed è in dubbio anche per la Champions League.

COMUNICATO – Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

