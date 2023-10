Il Napol ha dato un aggiornamento sulle condizioni fisiche si Juan Jesus dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Di seguito il report del Napoli, con un aggiornamento su Juan Jesus.

PAROLE – «Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico, seguito da seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra».

