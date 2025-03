Napoli-Milan 2-0, il Milan saluta la possibilità di fare le coppe europee il prossimo anno

Debacle annunciata in casa di un Napoli che ha dimostrato di meritare ampiamente i tre punti in tutto l’arco della partita.

In mezzo ad una situazione che sembrava potesse rasserenarsi il Milan si inguaia da solo con una prestazione oscena. Conceiçao stupisce tutti lasciando in panchina Leao, Gimenez e Jimenez ed inserendo nell’undici titolare Pavlovic, assente nelle ultime uscite. Mossa che si è rivelata a dir poco fallimentare. Forse il Milan farebbe meglio ad ascoltare Sacchi…

Primo tempo disastroso

La partita è cominciata in salita, con Politano che ha insaccato l’uno a zero dopo appena sessanta secondi. La prima frazione è continuata in modo a dir poco fallimentare, dopo venti minuti è arrivato il 2-0 di Lukaku. Il Milan non è mai stato capace di reagire e ha subito abbondantemente per tutto il primo tempo, senza tirare mai in porta. Negli ultimi 5 minuti i rossoneri guadagnano un paio di angoli ma davvero poca roba. Menzione d’onore per Bondo, l’unico a crederci e a lottare su ogni pallone.

Nel secondo la musica non cambia

A testimonianza della formazione sbagliata Conceiçao nei primi minuti di secondo tempo ha inserito sia Leao che Gimenez, che sono stati i protagonisti dell’occasionissima che il Milan ha avuto al 55′. La partita però non è cambiata, il Napoli ha continuato ad avere il controllo totale del match. Gimenez sbaglia al 70′ un rigore e Jovic al minuto 83 riapre la partita. Ma ancora una volta i rossoneri si ritrovano a leccarsi le ferite per l’ennesima volta. Adesso le coppe europee sono davvero lontanissime.

