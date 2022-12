Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, studia le prossime mosse per rinforzare la squadra capolista

Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.Net, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la rosa del Napoli. La squadra azzurra ha infatti messo nel mirino Arda Guler del Fenerbahce.

Per quanto riguarda invece il mercato italiano piacciono Simone Pafundi e Lazar Samardzic dell’Udinese. Il primo è stato convocato da Roberto Mancini per lo stage della Nazionale italiana, mentre il secondo si sta mettendo in luce sotto la guida di Sottil.

L’articolo Napoli, nel mirino Guler, Kadioglu, Samardzic e Pafundi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG