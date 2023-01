Patto per lo scudetto dei big del Napoli, da oggi niente rumors di mercato o addii all’ultimo minuto: la decisione della squadra

Il Napoli è completamente concentrato sullo Scudetto. Per questo motivo, come riportato da La Repubblica, i big della squadra hanno deciso di fare un patto per lo Scudetto.

Il patto preve un totale blocco di mercato: niente addii a gennaio e stop ai rumors su Osimhen, Zielinski, Kvara e Min-Jae.

