L’attaccante del Napoli Politano ha parlato dopo la vittoria contro i Rangers in Champions League

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sui Rangers in Champions League; partita in cui ha aperto le marcature su calcio di rigore.

RIGORE – «Ci tenevo a calciare il rigore, i rigoristi eravamo io e Zielinski poi in campo si decide. Mi dispiace per Zielo che ha sbagliato il rigore, ma abbiamo portato a casa una gara dominata. Quest’anno si vede una grande squadra che approccia tutte le partite allo stesso modo».

TIFOSI ASSENTI – «L’Ibrox è uno stadio bellissimo, dispiace non aver festeggiato con i nostri tifosi, ma l’importante che sia andata così».

L'articolo Napoli, Politano: «Ci tenevo a calciare il rigore. Ibrox bellissimo, peccato per i nostri tifosi» proviene da Calcio News 24.

