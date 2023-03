Napoli-Salernitana, ci sarà il divieto di trasferta per i tifosi granata Una nuova ipotesi che potrebbe concretizzarsi

Per il match del prossimo 29 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive starebbe pensando di vietare ai tifosi della Salernitana la trasferta in casa del Napoli.

Il tutto a causa dei non ottimi rapporti tra le due tifoserie in un giorno che potrebbe decretare gli azzurri come nuovi Campioni d’Italia.

