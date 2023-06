Luciano Spalletti sarà premiato dalla Lega Serie A prima del calcio d’inizio di Napoli-Sampdoria come miglior tecnico dell’anno

Luciano Spalletti sarà premiato come miglior tecnico della Serie A. Il tecnico, in uscita dal Napoli, riceverà il riconoscimento prima del calcio d’inizio della sfida contro la Sampdoria al Maradona. Di seguito le parole dell’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo.

«La stagione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli è stata semplicemente straordinaria. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei, 33 anni dopo il secondo firmato Maradona, è il risultato del grande impegno della società e del lavoro di un tecnico preparatissimo e di grande carisma, capace di integrare al meglio i nuovi arrivati e di valorizzare i calciatori già presenti in rosa. Gli azzurri sono infatti riusciti a imporsi fin dalle prime giornate non soltanto per il risultato, ma anche per il gioco spettacolare, esprimendo un calcio tra i più apprezzati sul piano internazionale».

