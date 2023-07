Nassi su Frattesi: «Si poteva scavalcare l’Inter? Ecco cosa penso». Le parole dell’operato di mercato sulla trattativa che ha portato il calciatore in nerazzurro

Claudio Nassi ha parlato ai microfoni di TMW su Davide Frattesi, nuovo acquisto dell’Inter seguito anche dal Milan. Ecco le parole dell’operatore di mercato:

«Per far capire le difficoltà del lavoro, ecco il caso Frattesi. Interessate al centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma, detentrice del 30%. Ho sempre pensato finisse ai nerazzurri, ben conoscendo l’amicizia di lunga data tra Carnevali e Marotta, e i rapporti nel calcio, come nella vita, sono determinanti. E’ finita come doveva e i due personaggi sono stati così abili da costruire un’operazione da lasciare soddisfatti anche gli altri interessati. Si poteva scavalcare l’Inter? Forse sì, visto il cordone ombelicale che lega Adriano Galliani e Beppe Riso, procuratore di Frattesi. Se all’A.D. del Monza fosse stato portato, con tutte le cautele del caso, su un piatto d’argento Gagliardini, o altro calciatore di suo interesse, per rendere più difficile l’operazione all’Inter, probabilmente il trasferimento sarebbe ancora in essere. Come anticipando l’asta e decidendo di pagare di più, perché quelli bravi non hanno prezzo. Ebbene, non credo che Carnevali, Marotta, Galliani e Riso siano stati delle bandiere, ma i primi due sono tra i dirigenti migliori, il terzo è il politico numero uno del calcio e il quarto un suo protetto. Può darsi che l’esempio non sia calzante, ma gli interpreti sono tra i più preparati. Tre hanno alle spalle una lunga gavetta e Galliani un curriculum che parla da solo»

