Le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, dopo il sorteggio della Nations League nel girone dell’Italia

Didier Deschamps ha commentato il sorteggio di Nations League in cui la Francia è finita nello stesso girone dell’Italia, Belgio e Israele. Di seguito le parole del ct dei transalpini ai canali della UEFA.

«È di un livello alto la Lega A di questa Nations League. Ci sono sicuramente le squadre migliori… Come si potrebbe pensare, ci sono sfide molto carine. Li avremo con due paesi che ovviamente incontriamo abitualmente, Belgio e Italia… Israele un po’ meno… Ma ecco, abbiamo avuto il piacere di vincere questa Nations League. È una grande competizione. Chi interessa agli spettatori, anche ai telespettatori. E questo suggerisce che avremo un autunno 2024 con bellissimi match. Personalmente sono contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri. Saranno per ogni squadra tre partite di alto livello. Un girone di ferro? Sì, ma lo è per tutti. Questa competizione arriverà dopo gli Europei e tutti i commissari tecnici al momento sono focalizzati sulla preparazione per il torneo in Germania. A settembre si inizia questa nuova edizione con tanta ambizione e tutte le grandi squadre quando si parte pensano di andar fino in fondo».

