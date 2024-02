Nella prossima Nations League l’Italia affronterà la Francia, il Belgio e Israele. Quanti intrecci tra giocatori del Milan ed ex rossoneri

Oggi l’Italia di Spalletti ha scoperto le proprie avversarie in Nations League. Il sorteggio non è stato benevolo con gli azzurri: Francia, Belgio e Israele. Quanti intrecci tra giocatori del Milan e ex rossoneri:

se da una parte nella Nazionale francese ci sono Theo, Maignan e Giroud tra gli azzurri ci sono Florenzi, Calabria, Tonali e Donnarumma. Contro il Belgio sarà invece sfida all’ex Saelemaekers.

The post Nations League, quanti intrecci tra giocatori del Milan ed ex rossoneri nel girone dell’Italia appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG