Lapo Nava, portiere del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossoneri: le sue parole

Intervistato da Milan Tv, Lapo Nava, portiere del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro l’Hajduk Spalato:

STAGIONE: «Per me è stata un’annata di alti e bassi, in cui ho però cercato di dare sempre alla squadra il mio supporto e il mio aiuto da dietro essendo io un portiere e vedo il campo da dietro: provo sempre ad aiutare la squadra per gestire al meglio le situazioni durante le partite. Mi ritengo abbastanza soddisfatto ma non mollo: la stagione non è finita e abbiamo dei risultati da ottenere. Speriamo di raggiungere traguardi alti».

HAJDUK: «La determinazione c’è, perchè la squadra è consapevole dei propri mezzi: vedendo il percorso fino a questa semifinale, abbiamo fatto un’annata importante in Europa, abbiamo sconfitto squadre molto forti come l’Atletico Madrid che è una squadra con giocatori pazzeschi. Siamo pronit a dare il 100% e speriamo di raggiungere la finale».

REPARTO DIFENSIVO: «Il reparto difensivo è compatto, abbiamo un bel rapporto tra di noi e abbiamo un capitano (Coubis, ndr) che nei momenti di difficoltà c’è e fa sentire la sua presenza. Avere una presenza così importante dietro aiuta a essere più convinti di sè. Sappiamo che se qualcuno dovesse sbagliare c’è sempre un altro giocatore che può recuperare il suo errore».

RIGORI: «Sono come la roulette: hai la possibilità di vincere e di perdere tutto in un secondo. Però io con gli allenatori ho studiato come batte i rigori la squadra avversaria. Ma speriamo di non arrivarci e concludere la partita al meglio prima».

MAIGNAN: «Per me è un portiere eccezionale. In questo momento secondo me è il portiere più forte al mondo e aver la possibilità di potersi allenare, ogni tanto, con lui e potersi confrontare con lui… Credo che lui mi apprezzi perché in ogni allenamento cerca di insegnarmi delle cose nuove, di aiutarmi nel momento in cui sbaglio, di essere sempre presente per me. Lo ammiro, penso sia una persona speciale per me».

The post Nava a Milan Tv: «Stagione di alti e bassi, su Maignan e l’Hajduk..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG